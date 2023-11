Plus Zweibrücken Starker Schlussakkord: Treis-Kardener gewinnen zu siebt beim VT Zweibrücken Mit sieben Aufrichtigen war der TuS Treis-Karden die Reise in der Basketball-Oberliga die Reise zum VT Zweibrücken angetreten. Mit dem dritten Sieg im sechsten Spiel kehrte das Team von Trainer Emir Colan an die Mosel zurück. 91:79 (38:42) gewann der TuS beim Schlusslicht.

Ob Zweibrücken nun der Gegner war, bei dem die Treis-Kardener am ehesten mit einer derart zusammengeschrumpften Mannschaft gewinnen konnte, war Colan ziemlich egal. Denn mehr Akteure hätte er so oder so nicht zur Verfügung gehabt, also lobte er seine Schützlinge: „Für uns war der Sieg sehr wichtig. Jeder hat alles ...