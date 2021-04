Die EPG Baskets Koblenz haben im Herbst des vergangenen Jahres als Neuling in der 2. Basketball-Bundesliga Pro B Süd für Furore gesorgt und einige Wochen sogar an der Tabellenspitze gestanden. Mit dem Jahreswechsel war der Schwung in der Mannschaft von Trainer Danny Rodriguez aber weg, Niederlage gesellte sich an Niederlage.