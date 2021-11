In der 2. Basketball-Bundesliga Pro B Süd haben die EPG Baskets Koblenz am siebten Spieltag die erste Saisonniederlage hinnehmen müssen. Die Mannschaft von Trainer Mario Dugandzic unterlag bei den TSV Oberhaching Tropics nach schwacher Leistung verdient mit 64:87 (32:37) – schon in der vergangenen Saison hatte Koblenz zweimal gegen die Bayern verloren.