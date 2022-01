Bad Kreuznach

Sieg ist doppelt wichtig

Nach dem Sieg in Landau wollen die Basketballer des VfL Bad Kreuznach nachlegen. Beim Blick auf die Tabelle sollte es besser heißen: Sie müssen nachlegen. Denn der TV Oppenheim, der am heutigen Samstag um 18 Uhr in der Sporthalle der Martin-Luther-King-Schule aufläuft, ist Schlusslicht, hat mit vier Punkten einen Zähler weniger auf dem Konto als die Luchse. Allerdings hat der TV drei Partien weniger absolviert.