Bad Neuenahr

Die Bad Neuenahrer Shooters haben die Reißleine bei ihrer ersten Basketball-Mannschaft gezogen. In der kommenden Spielzeit treten die Shooters nicht mehr in der Landesliga an, sondern melden freiwillig in der Bezirksliga. Damit zieht der Verein die Konsequenz aus dem schlechten Abschneiden in der mittlerweile abgebrochenen Spielzeit in der Landesliga.