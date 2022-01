Der Schock sitzt noch tief bei den Basketballern des TuS Treis-Karden. Aber nicht nur bei denen. Der ganze Verein und Ort trauern um den plötzlich verstorbenen Abteilungsleiter Thomas Lippe (wir berichteten), der am Samstag beerdigt wird und der überall seine Spuren hinterlassen hat. Trotz allem will der TuS versuchen, am Sonntag sein Oberliga-Heimspiel um 17.30 Uhr gegen den ASC Theresianum Mainz II auszutragen.