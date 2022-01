Schweigeminute und Trauer: Treis-Karden verliert ein sehr schweres Spiel

Es war ein schwerer Gang für die Oberliga-Basketballer des TuS Treis-Karden. Die liefen zwar in komplett neuen weiß-grünen Trikots auf, aber eben auch mit der Trauer um ihren Abteilungsleiter Thomas Lippe, der im Alter von 47 Jahren plötzlich verstorben war, in den Köpfen im Heimspiel gegen den ASC Theresianum Mainz II auf. Am Ende hieß es 79:87 (37:51) aus Sicht der Hausherren, die ihre siebte Niederlage ausgerechnet gegen das Schlusslicht kassierten. Die Mainzer feierten ihren zweiten Sieg, beide übrigens gegen Treis-Karden. Sie bleiben aber Tabellenletzter, Treis-Karden steht mit zehn Punkten auf dem achten Rang.