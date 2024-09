Plus Bad Kreuznach Saisonziel? VfL Bad Kreuznach hält sich zurück Von Tina Paare Mit einer Woche Verspätung greifen nun auch die Landesliga-Basketballerinnen des VfL Bad Kreuznach wieder an. Dafür starten sie am Samstag mit einem Heimspiel in die Landesliga-Saison. Um 17.45 Uhr geht es gegen den BBV Landau. „Das ist unser erster Heimspieltag mit dem digitalen Spielbericht. Wir sind sehr gespannt, ob unser Plan funktioniert“, sagt Rebecca Lunkenheimer, die Teamsprecherin der Lady-Luchse. Lesezeit: 2 Minuten

Wobei die Korbjagd in der MaLuKi-Halle bereits in der Mittagszeit eröffnet wird mit dem ersten Jugendspiel um 13.15 Uhr. „Es gibt ein Meet and Greet mit Familie und Freunden mit Gegrilltem und Getränken zu fairen Preisen“, erzählt Rebecca Lunkenheimer und freut sich, wenn es voll wird in der Halle. Unterstützung ...