Plus Lahnstein Rollen sind im Derby klar verteilt: BBV Lahnstein fährt zum designierten Aufsteiger Horchheim Lesezeit: 1 Minute Der kommende Spieltag hat es für die Basketballer des BBV Lahnstein in sich. Gleich zweimal bekommen es die Korbjäger von der Flussmündung mit Spitzenreitern zu tun.

Die erste Welle gastiert am Sonntag ab 17.30 Uhr in der Erbengasse beim alten Rivalen BBC Hochheim. Die Koblenzer schicken sich an, den Betriebsunfall Abstieg zu korrigieren und auf direktem Weg in die Oberliga zurückzukehren. Der noch ungeschlagene BBC hat seinen Kader zusammengehalten und wurde bisher seiner Favoritenrolle gerecht. Brisante ...