Archivierter Artikel vom 12.03.2020, 20:07 Uhr

Bad Kreuznach

Revanche ist das Ziel

Zwei punktgleiche Teams treffen am Sonntag in der Landesliga aufeinander: Um 18 Uhr sind die Basketballerinnen des VfL Bad Kreuznach bei der DJK Nieder-Olm zu Gast, ihrem oberen Tabellennachbarn. „Auch wenn wir die beiden noch ausstehenden Spiele gewinnen sollten, werden wir wahrscheinlich keinen Platz mehr gutmachen können in der Tabelle. Aber mit dem dritten Platz können wir zufrieden sein, schließlich hatten wir immer wieder Verletzte“, sagt VfL-Teamsprecherin Rebecca Lunkenheimer.