Plus Montabaur Regionalligist Bad Bergzabern kommt: BBC Montabaur ist heiß auf den Pokalkracher Vor nicht allzu langer Zeit waren die Basketballer des BBC Montabaur und des TV Bad Bergzabern Konkurrenten in der 2. Regionalliga. Ihr Heimspiel entschieden die Westerwälder damals für sich. Doch es hat sich seitdem viel verändert. Am Samstag empfangen die Schusterstädter als Bezirksligist den Regionalligaverein im Viertelfinale des BVRP-Pokals (15 Uhr, Kreissporthalle II).

Zuvor bezwang Montabaur den TSV Lay in der ersten Runde glanzlos, aber locker, ehe in der zweiten Runde die Oberligamannschaft aus Treis-Karden kurzfristig absagte und somit das Weiterkommen des BBC Montabaur sicherte. Die Kräfteverhältnisse im Heimspiel gegen die Pfälzer sind nun klar definiert. „Wir gehen natürlich als absoluter Underdog in die ...