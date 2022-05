Die Oberliga-Basketballer des TuS Treis-Karden haben sich beim Final Four des Verbandes Rheinland-Pfalz (BVRP) in Bad Bergzabern gut verkauft. Am Ende sprang erwartungsgemäß der dritte Platz nach einer 68:84-Halbfinalniederlage gegen die DJK Nieder-Olm (Absteiger 2. Regionalliga) dabei heraus. Die Nieder-Olmer mussten dann im Finale gegen die Gastgeber vom TV Bad Bergzabern antreten und waren chancenlos, die Partie endete 95:49, damit sicherte sich der Fünfte der 2. Regionalliga.