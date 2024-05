Plus Rhein-Lahn Projekt „Grundschulliga“: Wie Basketball weg vom Smartphone führt Von Thorsten Stötzer i Christian Stock hat die Kinder der Josef-Guggenmos-Grundschule in Dahlheim mit Bällen und Trikots überrascht. Für Spaß und zusätzliche Motivation ist somit hinreichend gesorgt. Foto: Thorsten Stötzer „Wichtig ist, dass wir dabei viel Spaß haben“, hat ein Mädchen erkannt. „Es geht nicht ums Gewinnen.“ Das wird ihr in der Josef-Guggenmos-Grundschule in Dahlheim bei einem Projekt mit dem Namen „Basketball-Grundschulliga“ vermittelt, hinter dem der BBV Lahnstein steht. Lesezeit: 2 Minuten

Eine kleine Umfrage ergibt, dass die Kinder sonst im Verein eher Fußball spielen und Basketball lediglich gelegentlich daheim als Hobby betreiben. Oder sie haben den Sport, bei dem Bälle in hoch hängenden Körben unterzubringen sind, in den vergangenen vier Jahren in der Schule kennengelernt, wie ein Junge erzählt. Bälle und Trikots ...