In ihrem zweiten Heimspiel konnten die Landesliga-Basketballerinnen des VfL Bad Kreuznach nicht an die Leistung zum Saisonauftakt anknüpfen. Und so zogen sie gegen den BBV Landau mit 44:64 (28:36) den Kürzeren. „Wir hatten keinen guten Tag. Die Landauerinnen waren einfach besser“, resümierte Rebecca Lunkenheimer, die Teamsprecherin des VfL.