Als beide Mannschaften in der Kabine verschwunden waren und sich der Trubel in der Halle gelegt hatte, sparte Thomas Klein nicht mit Superlativen. „Es war sensationell, einfach Bombe“, sprudelte es aus ihm heraus. Der Vorstand Sport und Marketing der EPG Baskets Koblenz war kaum zu bremsen. „Ich bin begeistert, wie das Ganze angenommen wurde. Die Kulisse war wirklich super“, fügte er an und schlussfolgerte: „Man spürt, dass die Menschen hier basketballverrückt sind.“