Am Sonntag geht es für die in der Basketball-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar spielenden Männer um Trainer Micky Vlajnic in das 200 Kilometer entfernte Herrensohr im Saarland. Im Hinspiel gegen den TuS Herrensohr in Andernach sahen die Zuschauer ein Offensivfeuerwerk von beiden Mannschaften. Am Ende hatten die Bäckerjungen mit 92:85 die Nase vorn.