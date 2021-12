In ihrem letzten Spiel des Jahres hat die DJK Andernach ihren fünften Sieg in Folge in der Basketball-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar erzielt: Gegen die SG TuS Ensdorf gewannen die Andernacher mit 75:72 (46:33) – und das mit nur sechs Spielern.