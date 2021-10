Andernach

Oberliga: Auswärtshürde für die DJK Andernach

An diesem Sonntag geht es für die Oberliga-Basketballer der DJK Andernach erstmals in einem Auswärtsspiel zur Sache. Die Mannschaft von Trainer Micky Vlajnic gastiert ab 16 Uhr in der Sporthalle Bruchwiese bei der TBS Saarbrücken.