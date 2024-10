Plus Koblenz Niederlage für die Guardians: Koblenzer Falle schnappt am Ende gegen Kirchheim nicht zu Von Lutz Klattenberg i Erster Einsatz vor heimischer Kulisse: Guardians-Neuzugang David Böhm zeigte gegen Kirchheim eine solide Leistung. Foto: Wolfgang Heil Der zweite Heimsieg in der 2. Basketball-Bundesliga Pro A ist den EPG Guardians Koblenz verwehrt geblieben. Lesezeit: 2 Minuten

Vor 1012 Zuschauern in der CGM Arena auf dem Oberwerth unterlag die Mannschaft von Trainer Marco van den Berg den Kirchheim Knights mit 80:87 (39:36). Eine Niederlage, die sich erst in den Schlusssekunden manifestierte, letztlich aber auch verdient war. Denn die Teckstädter hatten in den entscheidenden Situation stets die smartere ...