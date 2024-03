Plus Koblenz Niederlage bei den Baskets Koblenz II: Basketballer des TuS Treis-Karden steigen aus der Oberliga ab Von Mirko Bernd i Treis-Karden ist nach 60:88 abgestiegen Foto: TuS Treis-Karden Die Chance auf den Klassenerhalt war für die Oberliga-Basketballer des TuS Treis-Karden nicht sonderlich groß vor den letzten beiden Spielen. Wenn man beide ausstehende Partien gewinnen muss und eines davon beim Tabellenzweiten ansteht, tendiert die Wahrscheinlichkeit gegen Null. Und so kam es auch dann beim 60:88 des TuS bei den Baskets Koblenz II. Treis-Karden wird kommende Saison wieder Landesliga spielen. Lesezeit: 2 Minuten

„Es ist natürlich frustrierend“, sagt Treis-Kardens Trainer Emir Colan, der gegen die Koblenzer ein ähnliches Spiel wie in den letzten Wochen sah: „Wir haben ein gutes Spiel gemacht, zwei Viertel lang.“ Unentschieden stand es zur Pause, in den zweiten 20 Minuten passierte das, was zuletzt öfter passiert ist. „Im dritten ...