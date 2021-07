Die EPG Baskets Koblenz haben für die kommende Spielzeit in der 2. Basketball-Bundesliga Pro B den 21-jährigen Esten Indrek Sunelik unter Vertrag genommen. Der 2,01 Meter große Aufbauspieler wechselt vom estnischen Spitzenklub BC Kalev/Cremo Talinn, für den er sowohl in der ersten Liga als auch in der starken VTB-Liga spielte, an Rhein und Mosel.