Treis-Karden

Nächster Anlauf: Treis-Karden holt Partie in Trier nach

In der Basketball-Oberliga stehen noch einige, teils wegen Corona ausgefallene Partien an, um die Tabelle glatt zu ziehen. Eine davon ist die Partie des TuS Treis-Karden am Dienstagabend um 20 Uhr bei den TVG Baskets Trier. Die sind noch an fast allen der ausstehenden Spiele beteiligt.