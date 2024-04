Plus Koblenz

Nachholspiel in Vechta: Den Baskets Koblenz fehlt noch ein Sieg zum Klassenerhalt

Von Lutz Klattenberg

i Point Guard Marvin Heckel war im Spiel gegen Bayreuth ein unermüdlicher Antreiber bei den EPG Baskets. Foto: Wolfgang Heil

Mit dem Nachholspiel der EPG Baskets Koblenz bei Rasta Vechta II wird am Mittwochabend (19.30 Uhr) die Tabelle der Pro A begradigt. Alle Teams haben dann noch zwei Spiele in der Hauptrunde zu absolvieren. Die besten Acht ziehen in die Play-off-Runde, für die Plätze neun bis 18 ist die Saison beendet. Die letzten beiden Teams steigen ab.