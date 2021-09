Nach der doch überraschend hohen 57:83-Auftaktniederlage in der Basketball-Oberliga zu Hause gegen den TuS Herrensohr, will es der TuS Treis-Karden vor allem ergebnistechnisch besser machen als beim Start. Am Samstagabend haben die Moselaner ab 20 Uhr beim ASC Theresianum Mainz II die Gelegenheit dazu.