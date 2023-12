Nach drei Niederlagen in Folge: Kann Koblenz Negativserie in Jena beenden?

Nach drei Niederlagen in Serie in der 2. Basketball-Bundesliga Pro A ist die Stimmung bei den EPG Baskets Koblenz derzeit etwas getrübt. Mit einer Bilanz von vier Siegen bei sechs Niederlagen sind die Play-off-Plätze (Rang 1 bis 8) momentan nicht greifbar. Ein Erfolg am Sonntag (15 Uhr) bei Science City Jena, Tabellenvierter mit sieben Siegen und drei Niederlagen, soll den Rhein-Mosel-Städtern nun wieder Auftrieb geben.