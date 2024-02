Plus Koblenz Nach dem Baskets-Sieg gegen Trier: „Ein guter Abend für Koblenz“ Zwischen Zufriedenheit und Stolz: Das 66:63 der Baskets gegen Trier zeigte, zu welchen Leistungen die Koblenzer in der Lage sind. Von Sven Sabock

Spektakel muss nicht immer mit Körben am Fließband verbunden sein. Dass die Koblenzer Basketballer dem Tabellenführer aus Trier nach zuletzt zwölf Siegen in Folge erstmals wieder eine Niederlage beibringen konnten und dabei ganz nebenbei beste Werbung in eigener Sache betrieben, lag zuvorderst an einer leidenschaftlichen Abwehrleistung. Unter dem Strich stand ...