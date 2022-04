Sieg oder Saisonende: Für die EPG Baskets Koblenz kommt es am heutigen Donnerstagabend (19.30 Uhr) in der Oberwerther CGM Arena zum entscheidenden dritten Spiel gegen die Iserlohn Kangaroos. Der Gewinner rückt vor in das Play-off- Viertelfinale der 2. Basketball- Bundesliga Pro B und darf sich weiterhin Hoffnungen auf den Aufstieg in die zweithöchste Spielklasse (Pro A) machen.