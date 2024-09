Plus Montabaur

Montabaur meldet sich als Aufsteiger in der Landesliga zurück: Klassenverbleib ist beim BBC das große Ziel

i Das Team des BBC Montabaur, vorne von links: Trainer Daniel Korte, Timo Höhn, Niklas Justi, Christian Kins, Johannes Kehren, Michael Chojnowski und David Valentic; hinten von links: Ludwig Kern, René Krummeich, Jonas Bender, Philip Radke, Niclas Fuß, Maximilian Weigel und Unterstützer Eugen Heinrich. Auf dem Foto fehlen: Dylan Klein, Jan Ludwig, Jannis Tönges und Peter Köster. Foto: Daniel Kiefl, BBC Montabaur

Die Basketballer des BBC Montabaur starten am Sonntagabend als Aufsteiger in die Landesliga Rheinland. Durch eine starke letzte Saison in der Bezirksliga Koblenz sicherten sich die Westerwälder am Ende den zweiten Platz und das damit verbundene Aufstiegsrecht. Somit melden sich die Kreisstädter nach gut zwei Jahren und einem kleineren Wiederaufbau zurück in der Landesliga.