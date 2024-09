Plus Bad Kreuznach

Luchse-Duo zurück: Jasarevic hat die Qual der Wahl

Die Vorfreude auf das erste Oberliga-Heimspiel ist groß bei den Basketballern des VfL Bad Kreuznach, und die Motivation ebenfalls. „Wir haben gegen Eintracht Lambsheim gesehen, dass wir in der Oberliga mithalten können. Das motiviert uns natürlich, und jetzt wollen wir unser erstes Heimspiel gewinnen“, sagt VfL-Trainer Kenan Jasarevic. Zum Heimauftakt bekommt es sein Kollektiv am Samstag um 20 Uhr in der MaLuKi-Halle mit dem MJC Trier zu tun.