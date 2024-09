Plus Bad Kreuznach

Luchse sind in der Oberliga angekommen: Shchepkin bleibt in heißer Schlussphase ganz cool

Von Tina Paare

i Luchse-Kapitän Ben de Oliveira (am Ball) lässt sich von seinem Gegenspieler nicht beirren und konzentriert sich auf den Abschluss. Neben ihm Zugang Mike Mehtlan, dahinter Kevin Klein. Ganz rechts: John Amporful. Foto: Klaus Castor

Die Luchse sind in der Oberliga angekommen. Nach einer guten Leistung in der Vorwoche, die unbelohnt blieb, sackten die Basketballer des VfL Bad Kreuznach nun die ersten Punkte ein. Zugleich bewiesen sie beim 88:81 (36:33) gegen MJC Trier Nervenstärke. Denn das erste Heimspiel in der MaLuKi-Halle war umkämpft, und die Gäste, immerhin als Tabellenführer angereist, ließen sich nicht so leicht in die Schranken weisen. Umso größer war die Freude bei den VfLern. Die Spieler auf der Bank hielt es in der Schlussminute nicht auf ihren Plätzen, und als die Uhr abgelaufen war, stürmten sie jubelnd aufs Feld, um mit ihren Teamkameraden zu feiern.