Lange hatten die Basketballer des VfL Bad Kreuznach, die zuletzt am 27. November gewonnen hatten, auf ein Erfolgserlebnis warten müssen. Beim BBV Landau beendete das Landesliga-Schlusslicht seine Durststrecke, wusste vor allem in der zweiten Hälfte zu überzeugen. Der Lohn war ein 76:53 (27:27)-Sieg, durch den der VfL die rote Laterne an den TV Oppenheim abgab.