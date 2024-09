Plus Bad Kreuznach

Luchse kehren in die Oberliga zurück: Die erste Saison ist zum Kennenlernen – Amerikaner spielt für VfL

Von Tina Paare

i Macht mit dem VfL Bad Kreuznach den nächsten Schritt: Meistertrainer Kenan Jasarevic (links) startet mit den Luchsen in die Oberliga. Foto: Klaus Castor

Ins Abenteuer Oberliga stürzen sich die Basketballer des VfL Bad Kreuznach am Samstag. Bei Eintracht Lambsheim startet der Aufsteiger um 18 Uhr in die neue Saison, und die Auftaktaufgabe gehört gleich in die Kategorie knifflig. „Lambsheim hat ein sehr starkes Team, das letzte Saison den dritten Platz belegt hat. Für mich gehört die Mannschaft zu den Favoriten“, sagt VfL-Trainer Kenan Jasarevic. Trotzdem ist die Vorfreude groß bei den Luchsen, die lange auf die Rückkehr in die Oberliga hingearbeitet hatten.