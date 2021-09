Auf besondere Umstände müssen sich die Basketballer des VfL Bad Kreuznach bei ihrem ersten Auswärtsspiel in der Landesliga einstellen. „Kaiserslautern lässt leider keine Zuschauer in die Halle, wir müssen also vor leeren Rängen spielen“, bedauert VfL-Teamsprecher Frederick Rieuwerts, der mit seiner Mannschaft am Sonntag um 16 Uhr beim 1. FC Kaiserslautern II antritt.