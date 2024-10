Landesliga: Treis-Kardener gewinnen 120:67 in Neustadt

Der TuS Treis-Karden geht mit der souveränen Tabellenführung in einer rund vierwöchige Pause in der Basketball-Landesliga: Bevor es am 3. November beim BBC Horchheim II weitergeht, siegte der Oberliga-Absteiger auch im vierten Spiel hoch, dieses Mal mit 120:67 (63:29) bei den Sportfreunden Neustadt/Wied, die ihrerseits zum vierten Mal verloren und am anderen Ende der Tabelle ihr Dasein fristen.

Treis-Kardens Trainer Emir Colan war nur mit der Anfangsphase nicht so zufrieden: „Aber dann haben wir Gas gegeben.“ Zwar stand es bereits 32:19 für den TuS nach zehn Minuten, aber im zweiten Viertel wurde es dann richtig deutlich, die zehn Minuten gingen mit 31:10 an die Treis-Kardener, die am Ende 53 Punkte Vorsprung hatten. „Jeder hat so 20 Minuten rum gespielt, das ist auch das Ziel in den weiteren Spielen“, sagte Colan nach der erneut klaren Sache. mb