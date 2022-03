Lahnstein

Landesliga: BBV überzeugt nur ein Viertel – Lahnstein unterliegt Primus Lützel III mit 60:84

Eine 60:84 (36:38)-Niederlage musste der BBV Lahnstein in der Landesliga gegen Spitzenreiter SG Lützel-Post Koblenz III quittieren. Beim harten Fight gerieten die Gastgeber früh ins Hintertreffen (12:22). Das zweite Viertel entwickelte sich für Lahnstein zum stärksten Abschnitt. Die Korbjäger von der Flussmündung kamen auf 36:38 heran. In dieser Phase stimmte die Verteidigung, Fastbreaks und die Treffer aus der Distanz. Doch die Sensation blieb aus, weil in der Folge nur noch wenig gelang – 42:62 hieß es nach drei Vierteln. Im letzten Spielabschnitt fing sich der BBV wieder, ohne allerdings der SG noch einmal gefährlich werden zu können. BBV-Trainer Martin Wolfsteiner: „Auf die Leistung im zweiten Viertel können wir aufbauen.“