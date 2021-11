Unterschiedlich schwer muten die Aufgaben an, die am Heimspiel-Samstag auf die Basketballteams des VfL Bad Kreuznach warten. Die Männer bekommen es um 18 Uhr mit dem Landesliga-Zweiten, der SG Towers Speyer/Schifferstadt, zu tun. Zwei Stunden zuvor begrüßen die VfL-Frauen im SC Lerchenberg II das Schlusslicht in der Sporthalle der Martin-Luther-King-Schule.