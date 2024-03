Plus Bad Kreuznach

Lady Luchse: Ausgerechnet im Saisonendspurt droht Ungemach

Von Tina Paare

Lesezeit: 1 Minute

Bisher spielten die Basketballerinnen des VfL Bad Kreuznach eine starke Runde, mischten immer in der Landesliga-Spitzengruppe mit. Doch ausgerechnet im Saisonendspurt droht Ungemach. Nach dem verpatzten Spiel in der Vorwoche gegen den BBV Landau sind die Bad Kreuznacherinnen in ihrem letzten Heimspiel am Samstag um 16 Uhr unter Zugzwang, wenn sie ihren zweiten Platz verteidigen wollen. Zu Gast in der MaLuKi-Halle ist der untere Tabellennachbar, die TSG Heidesheim.