Die Teilnahme an der Play-off-Runde in der 2. Basketball-Bundesliga Pro B ist das erklärte Saisonziel der EPG Baskets Koblenz. Und obwohl die Mannschaft aus Koblenz in dieser Spielzeit als Aufsteiger aus der Regionalliga erstmals im Profigeschäft mitmischt, ist das Ziel Play-off-Teilnahme im Grunde genommen ziemlich untertrieben.