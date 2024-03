Plus Bad Kreuznach

Kreuznacher Luchse stehen kurz vor der Meisterschaft: Knallen am Sonntag bereits die Korken?

Von Tina Paare

Die Rückkehr in die Oberliga ist das große Ziel der Bad Kreuznacher Basketballer. Zwei Spiele trennen das VfL-Team noch von der Meisterschaft in der Landesliga, im günstigsten Fall könnten sie sogar schon am Sonntag den Titel perfekt machen.