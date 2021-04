Koblenzern droht nach Fehlstart das frühe Aus – Baskets verlieren in Gießen 79:92 und stehen somit am Sonntag im zweiten Play-off-Spiel um den Aufstieg in die Pro A enorm unter Druck

Das hatten sich die EPG Baskets Koblenz völlig anders vorgestellt. Zum Start in die Play-off-Runde um den Aufstieg in die 2. Basketball-Bundesliga Pro A setzte es für die Mannschaft von Trainer Danny Rodriguez eine verdiente 79:92 (38:43)-Pleite bei den Gießen 46ers Rackelos, gegen die sie in der Saison zweimal gewonnen hatte. Somit stehen die Rhein-Mosel-Städter vor dem Heimspiel am Sonntag (17 Uhr) gegen Baskets Schwelm schon mit dem Rücken zur Wand. Eine weitere Niederlage würde wahrscheinlich das Ende aller Aufstiegshoffnungen bedeuten.