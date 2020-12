Koblenz

Er ist der Mann für die besonderen Momente im Basketball. Die Momente, die das Publikum von den Sitzen reißt und begeistert zurücklässt. Brian Butler, Sommerneuzugang der EPG Baskets Koblenz, ist einer der besten Dunker Deutschlands, ein harter Arbeiter unter den Körben und bringt vor allem Siegesmentalität mit an das Deutsche Eck – drei Erfolge in drei Partien zum Saisonstart nach dem Aufstieg in die 2. Bundesliga Pro B sprechen für sich.