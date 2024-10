Plus Koblenz Koblenzer Falle schnappt am Ende gegen Kirchheim nicht zu – Guardians verlieren 80:87 Von Lutz Klattenberg i Erster Einsatz vor heimischer Kulisse: Guardians-Neuzugang David Böhm zeigte gegen Kirchheim eine solide Leistung. Foto: Wolfgang Heil Der zweite Heimsieg in der 2. Basketball-Bundesliga Pro A ist den EPG Guardians Koblenz verwehrt geblieben. Vor 1012 Zuschauern in der CGM Arena auf dem Oberwerth unterlag die Mannschaft von Trainer Marco van den Berg den Kirchheim Knights mit 80:87 (39:36). Lesezeit: 2 Minuten

Eine Niederlage, die sich erst in den Schlusssekunden manifestierte, letztlich aber auch verdient war. Denn die Teckstädter hatten in den entscheidenden Situation stets die smartere Lösung im Repertoire. „Und ganz entscheidend in diesem Spiel war einfach die Erfahrung. Kirchheim war in den entscheidenden Augenblicken einfach ruhiger rund klüger“, erklärte van den ...