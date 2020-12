Koblenz

Mit einem Hin und Her bringt das rheinland-pfälzische Ministerium des Innern und für Sport um Minister Roger Lewentz den Profisport in Rage: Denn plötzlich und völlig überraschend ordnete das Ministerium an, dass die Basketballer der EPG Baskets Koblenz ab sofort den Trainings- und Wettkampfbetrieb in Rheinland-Pfalz einstellen müssen. Mit der Begründung, dass es sich nicht um Profisport handelt.