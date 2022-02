Die EPG Baskets Koblenz (am Boden mit Shembari Phillips) spielen in der 2. Basketball-Bundesliga Pro B Süd überaus erfolgreich, durch den 70:52 (37:26)-Erfolg über die Frankfurt Skyliners Juniors am Freitagabend bleiben die Koblenzer Tabellenführer Dresden Titans auf den Fersen und können sogar noch als Süd-Meister in die Play-off-Runde um den Aufstieg in die Pro A-Liga gehen.