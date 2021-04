Der Traum vom Durchmarsch in die 2. Basketball-Bundesliga Pro A lebt bei den EPG Baskets Koblenz weiter. Nur drei Tage nach der überraschenden Auftaktniederlage in den Play-offs (79:92 in Gießen) zitterte sich die Mannschaft von Trainer Danny Rodriguez auf der Koblenzer Karthause zu einem glanzlosen 71:70 (31:31)-Heimsieg gegen die Baskets Schwelm. Das abschließende Gruppenspiel am kommenden Samstag bei den Itzehoe Eagles ist ein Endspiel: Nur der Sieger zieht in die nächste Runde ein.