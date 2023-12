Die EPG Baskets Koblenz laufen in der 2. Basketball-Bundesliga Pro A weiter den eigenen Ansprüchen hinterher. Bei Phoenix Hagen setzte es die dritte Niederlage in Serie für die Mannschaft von Trainer Pat Elzie. Die Südwestfalen gewannen ihr fünftes von bisher fünf Heimspielen in der Ischelandhalle vor 2783 Zuschauern klar mit 101:82 (60:35).