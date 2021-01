Koblenz

Der TSV Oberhaching liegt den EPG Baskets Koblenz überhaupt nicht. Im November kassierten die Koblenzer in Oberhaching ihre erste Niederlage (84:90) in der 2. Basketball-Bundesliga Pro B Süd, nachdem sie zuvor als Neuling furios mit vier Siegen in die Saison gestartet waren. Auch die Revanche gegen Oberhaching, gestern zu Hause auf der Karthause, ging völlig in die Hose: Die Koblenzer verloren erneut gegen die Bayern, diesmal mit 82:90 (44:49).