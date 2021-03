Koblenzer Baskets haben die heiße Saisonphase im Blick

Mit einem Heimspiel am Samstag (19.30 Uhr) gegen die Gießen 46ers Rackelos beenden die EPG Baskets Koblenz ihre erste reguläre Saison in der 2. Basketball-Bundesliga Pro B Süd. Von Resumeegedanken oder Aufarbeitung ist derzeit aber keine Rede. Sowohl für die Lahnstädter als auch für die Mannschaft vom Deutschen Eck geht es nun in die heiße Phase der Saison – und wahrscheinlich kreuzen sich die Wege der Teams schon in der ersten Gruppenphase der in zwei Wochen beginnenden Play-off-Runde um den Aufstieg in die Pro A wieder.