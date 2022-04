Ein Auswärtssieg oder ein entscheidendes drittes Spiel vor heimischem Publikum: Das sind die Optionen der EPG Baskets Koblenz vor der zweiten Partie gegen die Iserlohn Kangaroos im Achtelfinale der Play-offs der 2. Basketball-Bundesliga Pro B. Die Mannschaft von Trainer Gerard Gomila tritt nach dem 73:70-Sieg auf dem Koblenzer Oberwerth nun am Samstagabend (19.30 Uhr) bei den Sauerländern in der Matthias- Grothe-Halle an.