Wie in der Vorwoche steht den EPG Baskets Koblenz in der 2. Basketball-Bundesliga Pro B Süd eine lange Auswärtsfahrt bevor. Nach der deutlichen Niederlage in München gastiert die Mannschaft von Trainer Danny Rodriguez am Samstag (19 Uhr) in Oberfranken beim aktuellen Spitzenreiter BBC Coburg.